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Öğrenci Servislerinde Kış Denetimi

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Öğrenci Servislerinde Kış Denetimi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış mevsimi nedeniyle öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış mevsimi nedeniyle öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Van'da "Okul Güvenliği" kapsamında faaliyetlerine aralıksız devam eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı. Gerçekleştirilen uygulamalarla servis araçlarındaki kışa yönelik ekipmanları kontrol eden jandarma ekipleri, şoförlere uymaları gereken kurallar hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Çocukların güvenlik ortamında öğrenimlerini devam ettirmelerinin önemini vurgulayan jandarma ekipleri, denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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