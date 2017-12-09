Öğrenci Servislerinde Kış Denetimi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış mevsimi nedeniyle öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Van'da "Okul Güvenliği" kapsamında faaliyetlerine aralıksız devam eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı. Gerçekleştirilen uygulamalarla servis araçlarındaki kışa yönelik ekipmanları kontrol eden jandarma ekipleri, şoförlere uymaları gereken kurallar hakkında da bilgilendirmede bulundu.
Çocukların güvenlik ortamında öğrenimlerini devam ettirmelerinin önemini vurgulayan jandarma ekipleri, denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.