Öğrenci Servislerine Tam Kontrol

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından öğrenci servislerini kontrol etti.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından öğrenci servislerini kontrol etti.

Kilis'te eskiye oranla sayıları her geçen gün artan öğrenci servislerinde herhangi bir olumsuz durumun ortaya çıkmasını engellemek için servis araçları yönetmeliği kapsamında her sene yapılan uygunluk kontrolleri Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kazanın büyüğü ihmalin küçüğü ile başlar. Bizde Kilis Belediyesi olarak ihmalleri önlemek için, ilimizde bulunan bütün servis araçlarında araç sahibinin ve şoförünün sabıka kaydına, araçtaki emniyet kemeri, ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpleri Zabıta Müdürlüğünce tek tek kontrol edilip güzergah izin ve uygunluk formu verildi" denildi.