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Öğrenci Toplulukları Temsilcileri Bircan’ı Makamında Ziyaret Etti

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Öğrenci Toplulukları Temsilcileri Bircan’ı Makamında Ziyaret Etti
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan öğrenci toplulukları üyeleri, ADÜ Rektörü Prof.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan öğrenci toplulukları üyeleri, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Recai Tunca'nın hazır bulunduğu, Anadolu Kültürlerini Tanıtma ve Yaşatma Topluluğu Başkanı Emin Öztürk, Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu Başkanı Burak Şengür, İnsan Hakları ve Hürriyetleri Topluluğu Başkanı Sedanur Kılıç, Edebiyat Topluluğu Başkanı Rufayi Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, topluluk başkanları ve üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Topluluk başkanları adına konuşan Emin Öztürk, "15 Temmuz darbe kalkışmasına karşı dik duruşu, halkı yönlendirici bir misyon izleyerek yardımcı olması, biz öğrencilerin sorunlarını dinlemesi, çözüm üretmesi ve öğrencilerin projelerine destek olması sebebiyle Rektörümüze teşekkürlerimizi ilettik. Öğrenciler olarak sürekli gelişen böyle bir Üniversitede öğrenim gördüğümüz için çok mutluyuz. Yaptığı çalışmalarla sürekli Üniversitemize artı değer katan Rektörümüzün yanındayız" dedi.

Öğrenci Toplulukları Temsilcileri Bircan’ı Makamında Ziyaret Etti

Öğrenci Toplulukları Temsilcileri Bircan’ı Makamında Ziyaret Etti

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