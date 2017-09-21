Öğrenci Topluluklarının Akademik Danışmanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının Akademik Danışmanları Toplantısı Troia Kültür Merkezi Doç.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının Akademik Danışmanları Toplantısı Troia Kültür Merkezi Doç. Dr. Mustafa Aksoy Amfisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, topluluklardan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mirza Tokpunar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yüksel Yıldız ve çok sayıda topluluk akademik danışmanı katıldı.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci toplulukları durum değerlendirmesi ve bilgilendirmelerinin yapıldığı toplantıda konuşan Prof. Dr. Yücel Acer, özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere yönelmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. "Yönetim olarak topluluklara destek noktasında elimizden geleni yapacağız" diyen Acer, toplantıya katılan akademik danışmanlara teşekkür etti.

Topluluklardan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mirza Tokpunar ise toplulukların faaliyet raporlarını hazırlaması konusunda bilgilendirmelerde bulunurken yakın zamanda topluluk başkanları ve öğrenci temsil konseyiyle de bir araya geleceklerinin bilgisini verdi.

Toplantı, soru cevap kısmının ardından sona erdi.