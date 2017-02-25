Öğrenci Velilerinden Dünya Anadili Günü Etkinliği

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) Dünya Anadili Günü dolayısıyla Samandağ Yeni Çarşı Salonu'nda bir etkinlik düzenledi.

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) Dünya Anadili Günü dolayısıyla Samandağ Yeni Çarşı Salonu'nda bir etkinlik düzenledi.

Etkinliği sunan Arap Ozan Nihat Çay okulda öğrencilerine Arapça öğreten öğretmenlere ve anne babalara teşekkür etti.

İlkokul çocuklarının Arapça'daki bilgi ve becerilerini sergilemelerine yönelik olan etkinliğe çok sayıda çocuk ve velileriyle birlikte katıldı. Etkinlikte çocuklar Arapça hikaye, şarkılar, tekerleme, atasözleri, bilmece, yarışmalar alanlarında bildiklerini söylediler. 7'den 70'e herkesin katıldığı etkinlikte çocukların sahne performansları izleyenler tarafından alkış aldı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mithat Nehir, başkan yardımcısı Mehmet Yıldız, Ayhan Kara Vakfı Başkanı Ayhan Kara, yönetim kurulu üyesi Meysem Tuncay, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Anadilimiz Arapça'nın yok olmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Etkinlikte konuşmasını Arapça yapan Samandağ ÖVDER Başkanı Arkadaş Karataş şunları kaydetti;

"Geleneksel olarak düzenlediğimiz anadil etkinliğimiz devam ediyor. İlçemizde ve coğrafyamızda bu halkın çocukları olarak, dernek olarak bir yerden başladık. Tabi ki bu önemli konuda bizim tek başımıza çabamız yeterli değildir. Hep beraber buna sahip çıkmalıyız. Belediyenin anadil okulu çalışmasını önemsiyoruz. Bu etkinliği çocuklara bir bayram havasında sunmaya çalışacağız. Türkiye'de pek çok dilin yok olduğuna tanık olduk ve tanıklık etmeye devam ediyoruz. Anadilimiz Arapça'nın yok olmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız."

"Anadilimize, kültürümüze her zaman sahip çıkacağız"

Belediye Başkanı Mithat Nehir ise anadili önemsediklerini söyleyerek, "Anadil okulunda bir yıl sonra iki dilli eğitim vermek için çalışmalarımız sürüyor. Anadilimize, kültürümüze sahip çıkacağız. Siz değerli anne ve babalar çocuklarınızla anadilde konuşun. Bizler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kendi dilleriyle konuşan tüm azınlıkları destekliyoruz. Bizler anadilimizi yaşayamıyoruz, konuşamıyoruz" ifadelerini kullandı.