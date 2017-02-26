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‘Öğrenci-yazar Buluşması’ Şubat Söyleşileri Tamamlandı

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‘Öğrenci-yazar Buluşması’ Şubat Söyleşileri Tamamlandı
"Erzurumlu Gençler Yazarlarla Buluşuyor" etkinliği kapsamında "Öğrenci-Yazar Buluşması" şubat ayı buluşmaları tamamlandı.

"Erzurumlu Gençler Yazarlarla Buluşuyor" etkinliği kapsamında "Öğrenci-Yazar Buluşması" şubat ayı buluşmaları tamamlandı.

Şubat ayının son buluşmaları şair, yazar M. Hanefi İspirli ile öykücü-romancı yazar Sadık Yemni ile gerçekleştirildi. Erzurum'a davet edilen ve roman, masal, deneme, şiir, söyleşi, gezi ve araştırma türlerinde birçok başarılı esere imzasını atan birbirinden değerli şair ve yazar, öğrencilerle buluşarak, onlara deneyimlerini aktarıyorlar. 22 Şubat'ta başlayan ve 3 gün süren etkinlikte, Emel Çatal Anadolu Lisesi, Aziziye İmam Hatip Lisesi, Aşkale Lisesi, Kandilli Lisesi, Rıfkı Salim Burçak Anadolu Meslek Lisesi ve Mehmet Akif Anadolu Lisesi'ne gidilerek, lisede okuyan öğrencilerle yazar buluşması gerçekleştirildi.

Liselerde öğrencilerle buluşan M.Hanefi İspirli ve Sadık Yemni yazarlığa başlama ve devamında yaşadıklarını öğrencilerle paylaşarak tecrübelerini aktardılar.

DAP İdaresi'ne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teşekkür eden İspirli; Erzurum'da böyle bir projenin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaparak; Süt tozu dağıtan devletten kitap dağıtan devlete ulaşmış olmanın önemini öğrencilere anlatarak şunları söyledi;

"Eğer yazar, şair olmak istiyorsanız bol bol okumalısınız. Sadece meslek sahibi olmak, iyi arabalara binmek, iyi evlerde oturmak hedefiniz olmasın. Ruhunuzu, yüreğinizi besleyecek eylemlerde bulunmalısınız. Bunu yaparken de seçici davranmalı iyi kitaba, iyi yazara ulaşmalısınız. Sosyal Medyayı hayatınızın dışında tutmaya çalışın. Düşünme kısırlığına yol açıyor çünkü. Sloganları değil fikirleri öğrenin." dedi.

Gençlerde kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla, liseli gençlerle bir araya gelen yazarlar, söyleşilerinde kitap okumanın öneminden bahsederek, onlara analitik düşünmenin yollarını açan yazarlıkla ilgili ipuçları veriyor ayrıca, öğrencilere "çok okuyun" tavsiyesinde bulunuyorlar.

Öğrencilerin keyifle takip ettikleri söyleşilerin ardından, Sadık Yemni'nin "Ela" ile "Nazarzede Kliniği" kitapları ile; M.Hanefi İspirli'nin "Hatıralardaki Erzurum" adlı kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı ve yazarları tarafından imzalandı.

‘Öğrenci-yazar Buluşması’ Şubat Söyleşileri Tamamlandı

‘Öğrenci-yazar Buluşması’ Şubat Söyleşileri Tamamlandı

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