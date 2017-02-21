Öğrenciler 2. Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nde

Özel Erkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çukurova Belediyesi'nin bu yıl 2'incisini düzenlediği Orhan Kemal Edebiyat Festivali'ne katıldı.

Özel Erkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çukurova Belediyesi'nin bu yıl 2'incisini düzenlediği Orhan Kemal Edebiyat Festivali'ne katıldı.

Çok sayıda yazar ve sanatseverin katılımıyla 2 gün boyunca devam eden festivalde öğrenciler, birçok yazarla tanışıp fotoğraf çektirdi. Başta Adanalı ünlü yazar Muzaffer İzgü ve ünlü edebiyatçı Buket Uzuner olmak üzere 20'ye yakın yazar, şair ve edebiyatçının katılımıyla gerçekleşen 2. Orhan Kemal Edebiyat Festivali'nde, lise öğrencilerinin sunduğu oratoryo da yoğun ilgi gördü.