Öğrenciler Ailelerine Sigarayı Bırakmaları İçin Mektup Yazdı

Kırşehir'de Hüsnü Özyeğin İlkokulu öğrencileri, başlatılan bir proje çerçevesinde, ailelerine mektup yazarak sigarayı bırakmalarını istedi.

Kırşehir'de Hüsnü Özyeğin İlkokulu öğrencileri, başlatılan bir proje çerçevesinde, ailelerine mektup yazarak sigarayı bırakmalarını istedi.

Kırşehir Hüsnü Özyeğin İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri Esra ve Ecrin Bekdemir, sigarayı bırakmaları konusunda ailelerine mektup yazdı. Öğretmenlerinin de desteğini alan Esra ve Ecrin hazırladıkları proje ile arkadaşlarına da örnek oldu. Hüsnü Özyeğin ilkokulu öğrencileri, sigaranın bırakılması konusunda yazdıkları mektupları ailelerine gönderdi.

İkiz kardeşler Ecrin-Esra Bekdemir, "Hepimizin Yeşilay Haftası kutlu olsun. Okul Müdürümüz ve öğretmenimizin de desteği ile proje hazırladık. Hem vücudumuza hem de paramıza zarar veren alışkanlıklar var. Sigara içmek bunlardan bir tanesi, bizlere zararlı olduğu gibi paramızda boşa gidiyor. Büyüklerimizde sigara içiyor. Kötü alışkanlıklardan ailelerimizin kurtulması için biz onlara yardımcı olacağız. Sigaranın bırakılması için ailelerimize hep birlikte baskı yapacağız" diye konuştu.

"Sigara, uyuşturucu madde ve alkol için okulda projeler hazırlanıyor"

Hüsnü Özyegin bünyesinde okul yönetimi ve öğretmenler tarafından çocuklarının sigara, uyuşturucu madde kullanımı ve alkol tüketiminin zararlarının anlatıldığı bir proje hazırlandığını anlatan sınıf öğretmeni Songül Demirkıran ise öğretmeye çalıştıkları bilincin çocuklar tarafından kabul görmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Demirkıran, "Bu proje ile çocuklarımızın sigara, alkol, uyuşturucu kullanımına hayır demeleri gerektiğini öğretiyoruz. Çocuklarımız ise bizlerden aldıkları fikirleri çevrelerine ve ailelerine aktarıyorlar. Zararlı maddelerle birlikte günümüzün hastalığı kansere karşı da bilinç oluşuyor. Projelerde en önemli amacımız çocuklarımızın özgüvenini de arttırabilmek. Yaptığımız projelerin meyvesi de budur. Proje sonunda ailelerden de bizlere yüzde yüz dönüş de olacağını düşünüyoruz" dedi.

Yaptıkları projeyi anlatarak ailelerine seslenen Yaren Takan, babasının sigara kullandığını ve kendisinin hazırladığı proje ile babasının sigarayı bırakmasını istediğini belirtti.

Sigaranın zararlarını anlatan öğrencilerden İlayda Deveci, Bilal Ekici ve Muhammed Sefer Uzun adlı öğrenciler ise, "Sigara içmek cildin yapısını bozar. Akciğer ve pankreas kanserine neden olur. Evimizde ise sigara kullanılmasına izin vermem. Evimiz pis kokar ve kardeşim rahatsızlanır. Kemiklerimiz çürür birçok hastalığa kapı açar. Babam ve annemden sigara içmemelerini istiyorum. Bu nedenle de onlara baskı yapıyorum. Hazırladığımız projeler ise ailelerimize bir uyarı." dedi.

Öğrencilerin hazırladığı proje ile okulun duyarlılığını velilerin de görmesi gerektiğini ifade eden Okul Müdürü Mübin Demircan, çocukların yaptığı her türlü etkinliğini desteklerini ve okulda da öğretmenlerin nesilleri doğru yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.