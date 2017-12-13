Öğrenciler, Başkan Remzi Aydın’a Projelerini Anlattı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ı makamında ziyaret eden Simurg Alibeyköy Bilgi Evi öğrencileri, Afrika'daki katarakt hastalarının tedavisi için...

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ı makamında ziyaret eden Simurg Alibeyköy Bilgi Evi öğrencileri, Afrika'daki katarakt hastalarının tedavisi için başlattıkları"İyiliğe göz açın"isimli projelerini anlattı.

Simurg Alibeyköy Bilgi Evi öğrencileri, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Öğrenciler ziyaret sırasında, Başkan Remzi Aydın'a, Afrika'daki katarakt hastalarının tedavisi için başlattıkları"İyiliğe göz açın"isimli projelerini ve bu kapsamda sürdürdükleri çalışmaları anlatarak destek istedi.

Projeyi 10 Nisan Dünya Sağlık Haftası'nda bitirmeyi planladıklarını belirten öğrenciler, sonrasında ise Eyüpsultan Meydanı'nda 3 gün boyunca kermes düzenleyerek buradan kazanacakları parayı, Afrika'da yapılacak katarakt ameliyatları için Yeryüzü Doktorları'na vereceklerini söylediler.

Başkan Remzi Aydın, böylesine anlamlı bir sosyal projeye imza atan, kendisinden destek isteyen ve düzenleyecekleri kermese davet eden duyarlı miniklere teşekkür ederek "Sizleri çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bu tür çalışmalara devam edin. Sizlere destek olacağız" dedi.

Başkan Aydın, ziyaret sonunda kendisine, bilgi evi atölyesinde yaptıkları ebru eserlerden hediye eden öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.