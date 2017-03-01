Öğrenciler Büyük İlgi Gösteriyor

Düzceli sanatçı Nurullah Çelebi'nin de rol aldığı vizyona yeni giren ve büyük oranda izleyici kitlesi ile buluşan Şahan Gökbakar'ın başrolünü oynadığı...

Düzceli sanatçı Nurullah Çelebi'nin de rol aldığı vizyona yeni giren ve büyük oranda izleyici kitlesi ile buluşan Şahan Gökbakar'ın başrolünü oynadığı Recep İvedik 5 filmine öğrenciler büyük ilgi gösteriyor.

Recep İvedik 5 filminde rolü ve performansı ile dikkat çeken, Düzce belediyesi basın yayın biriminde görevli Nurullah Çelebi film, sanat ve toplumsal ilişkiler üzerine okullarda söyleşilere katılıyor. Birçok okulda kariyer günleri programı ve söyleşilere katılan Çelebi öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılıyor. Nurullah Çelebi son olarak Konuralp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Şahsına ve filme gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Nurullah Çelebi "Türkiye'nin en çok izlenen filmde rol almak beni gururlandırıyor. Söyleşiler nedeniyle öğrenciler ile iyi bir iletişim kuruyorum. Su sayede kültür, sanat ve toplumsal ilişkiler üzerine gözlemlerimi ve önerilerimi, tavsiyelerimi aktarıyorum. İyi bir ortam oluşuyor" dedi.

Söyleşi sonrasında Konuralp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şeref Kıldıran Nurullah Çelebi'ye plaket takdim etti.