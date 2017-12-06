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Öğrenciler Çocuk Hakları Konusunda Bilgilendirildi

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Öğrenciler Çocuk Hakları Konusunda Bilgilendirildi
"Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle Adana İl Jandarma Komutanlığı personelince öğrenciler ziyaret edilip, hediye verildi.

"Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle Adana İl Jandarma Komutanlığı personelince öğrenciler ziyaret edilip, hediye verildi.

Jandarma Genel Komutanlığının halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, kutlanan "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Adana İl Jandarma Komutanlığı "Çocuk ve Kadın Kısmı ile Basın Halkla İlişkiler Kısmı" personelince sorumluluk bölgesinde bulunan Şehit Polis Memuru Volkan Çay İlkokulu ve Ortaokulu ziyaret edildi.

Çocuk hakları ile ilgili bilgilendirilen öğrencilere, hayatın çocuklar üzerine kurulu olduğu, her çocuğun eğitim hakkı olduğu, çocukların bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal gelişmesine zarar verecek işlerde çalıştırılamayacağı, çocukların korunmaya muhtaç olduğu, her ne sebeple olursa olsun şiddet uygulanamayacağı, ellerinden çocuk olma hakkının alınamayacağı konuları detaylı bir şekilde anlatıldı.

Öğrenciler ise, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, kendilerini yalnız bırakmayarak sevgi ve ilgi gösteren jandarma personeline teşekkür etti.

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