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Öğrenciler Demokrasi Destanını Yerinde Görecek

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Öğrenciler Demokrasi Destanını Yerinde Görecek
Osmangazi Belediyesi, hain darbe kalkışmasını unutturmamak amacıyla düzenlediği "15 Temmuz Demokrasi Turları" kapsamında okullarında başarılı olan bin...

Osmangazi Belediyesi, hain darbe kalkışmasını unutturmamak amacıyla düzenlediği "15 Temmuz Demokrasi Turları" kapsamında okullarında başarılı olan bin 800 öğrenciyi demokrasi destanının yazıldığı Ankara'ya götürecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlediği kültür turlarını, bu yıl 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimini engellemek adına büyük kahramanlıklara sahne olan Ankara'ya gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, turların kapsamını genişletti. Bugüne kadar ilçedeki 136 mahalleden 13 bin 500 vatandaşı Ankara'ya götüren Osmangazi Belediyesi, okullarında başarılı olan bin 800 öğrenciyi de demokrasi destanının yazıldığı Başkente götürecek. Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında ilçe sınırları içerisindeki liselerde öğrenim gören bin 800 öğrenci, 4 Ocak 2017 tarihinden itibaren Ankara'ya giderek demokrasi destanının yazıldığı yerleri yakından görme fırsatı bulacak.

Öğrenciler ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Beştepe'ye gidecek. Darbe girişimi gecesi tanklar tarafından bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü de gezecek olan liseliler daha sonra savaş uçakları tarafından bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gezme fırsatı bulacak. Taceddin Dergahı, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ve 47 polisin şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı da ziyaret edecek olan öğrenciler, 15 Temmuz gecesi vatanına, milletine, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmak adına verilen destansı mücadeleyi yerinde görme ve anlama fırsatı bulacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz kültür turlarını bu yıl 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimini unutturmamak adına Ankara'ya gerçekleştiriyoruz. Darbe gecesi saldırı altında kalan ve bombaların hedefinde olan noktalara vatandaşlarımızı götürüyoruz. Demokrasi turlarına vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. 136 mahallemizden 13 bin 500 vatandaşımız Ankara'ya gitti. Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız

Öğrenciler Demokrasi Destanını Yerinde Görecek

Öğrenciler Demokrasi Destanını Yerinde Görecek

Öğrenciler Demokrasi Destanını Yerinde Görecek

Öğrenciler Demokrasi Destanını Yerinde Görecek

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