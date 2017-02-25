Öğrenciler Deprem Ve Yangın Tatbikatıyla Bilinçlendi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eğitim-öğretim veren Merkez Efendi Ortaokulunda sivil savunma bilincini artırmak amacıyla yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eğitim-öğretim veren Merkez Efendi Ortaokulunda sivil savunma bilincini artırmak amacıyla yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görevli Şef Binal Keskinkılıç, Arama Kurtarma Teknisyenleri Ali Kılıç, Serdar Aksu, Halil Atak, Ferhat Çoban ve Ensar Kakı tarafından tatbikat öncesi, deprem ve yangın sırasında nelerin yapılması gerektiği ve ilk yardım konularında uygulamalı eğitim verildi. Eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi. Öğrenci ve öğretmenlerin dikkatli bir şekilde takip ettiği tatbikat gerçeği aratmadı. Senaryo gereği öğrenciler öğretmenleri eşliğinde acil durumlarda çıkacakları merdivenlerden ve acil kapılardan dışarı çıkarak, okul bahçesine toplandı. Tatbikat, yangın söndürme çalışmasıyla sona erdi. Merkez Efendi Ortaokulu Müdürü Ali Dağdelen, Sivil Savunma Haftası kapsamında böyle bir tatbikat yaptıklarını belirterek, amaçlarının öğrencilerde sivil savunma bilinicini geliştirmek olduğunu kaydetti. Dağdelen, tatbikatı gerçekleştiren AFAD yetkililerine teşekkür etti.