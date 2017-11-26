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Öğrenciler Dersi Bilişim Fuarı’nda İşlediler

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Öğrenciler Dersi Bilişim Fuarı’nda İşlediler
Kocaeli Bilişim Fuarı'nı ziyaret eden öğretmenler ve öğrenciler atölyelerde eğitici ve öğretici bir gün yaşadılar.

Kocaeli Bilişim Fuarı'nı ziyaret eden öğretmenler ve öğrenciler atölyelerde eğitici ve öğretici bir gün yaşadılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Bilişim Fuarı, ziyaretçisi olan öğrencilere adeta ders yaparcasına atölye çalışması yapma imkanı sundu. Öğretmenler de öğrenciler de atölyelerde teknolojik araçları nasıl kullanacaklarını bizzat konunun uzmanlarından öğrendi. Sınıf öğretmeni Nazan Su Geçti, "Dersimizin konusu geçmişten günümüze teknolojiydi. Burada öğrencilerim bu üniteyi yaşayarak, gözlemleyerek öğrendiler" dedi.

Öğrencilerin en çok ilgisini çeten stantlardan biri de lego atölyesi oldu. Matematikten resme, fen bilgisinden bilgisayar derslerine kadar pek çok alanda legoların eğitici yönleri atölyede çalışıldı. Öğrencilerden tatilde neler yaptıklarını legolarla anlatmaları istenirken, basit matematik sorularına da cevap arandı. Lego atölyesinde farklı bir çalışma da 8-12 yaş aralığındaki çocuklar için oldu. Öğrenciler öncelikle bilgisayarda tasarım yaptı. Bilgisayardaki bir program sayesinde yapılan tasarımlar daha sonra legolarla gerçeğe dönüştürüldü. Çocukların dikkatli bir şeklide kurguladıkları tasarımları sanaldan gerçeğe dönüştürme çabaları hem eğitici, hem de oldukça eğlenceliydi.

Engelli çocuklar için program

Fuarın dikkat çeken atölye çalışmalarından biri de sanal futbol oldu. Bilgisayar görüntüsünün projeksiyon vasıtasıyla ayna ile ters görüntü sağlanıp zemine yansıtılması ile oynanan futbol çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağladı. Mega hafıza ve dörtlü grup test çözümleri bu yöntemle yapılabiliyor. 5-7 yaş aralığındaki özellikle engelli çocukların gelişimine fayda sağlayan bu yöntem rehabilitasyon merkezlerinde kullanılıyor.

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