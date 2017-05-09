  • BIST 94.065
  • Altın 141,728
  • Dolar 3,5920
  • Euro 3,9245
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 17 °C

Öğrenciler Diyarbakır Ve Şırnak’a Dostluk Eli Uzattı

» »
Öğrenciler Diyarbakır Ve Şırnak’a Dostluk Eli Uzattı
Kartal Uğur Okulları öğrencileri, "Uzaklar Yakın" ismini verdikleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Diyarbakır ve Şırnak illerinde öğrenim gören...

Kartal Uğur Okulları öğrencileri, "Uzaklar Yakın" ismini verdikleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Diyarbakır ve Şırnak illerinde öğrenim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi, kitap ve kıyafet hediye etti.

'Uzaklar Yakın" projesi kapsamında Diyarbakır'ın Eğil ilçesi ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenim gören öğrencilere dostluk eli uzatan Kartal Uğur Okulları, kırtasiye malzemesi, kitap ve kıyafet hediyelerinin yanı sıra eğitimde fırsat eşitliğinin önemini de vurguladı. 9. ve 10. sınıfta öğrenim gören, ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi alan öğrencilerle tanışmak ve dil eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla 100'e yakın Kartal Uğur Okulları öğrencisi, kişiye özel Almanca mektup yazarak mektup arkadaşı edindiler.

Proje Koordinatörü Kartal Uğur Okulları Almanca Öğretmeni Pınar Karadağ, "Amacımız eğitimde fırsat eşitliğine az da olsa katkıda bulunabilmek. Bu amaçla mektuplarımızın içine koyduğumuz küçük hediyelerle yetinmek istemedik, öğrencilerimize bir faydamız olsun istedik. Diyarbakır ve Şırnak illerindeki öğrencilerimizin ilk olarak uzaklardan bir mektup arkadaşı edinmelerine ve Almanca dilini aktif olarak kullanarak etkileşimde bulunmalarına imkan sağlamak istedik. Artık kocaman bir aileyiz ve daim olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Öğrenciler Diyarbakır Ve Şırnak’a Dostluk Eli Uzattı

Öğrenciler Diyarbakır Ve Şırnak’a Dostluk Eli Uzattı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa’da Okullar Yenileniyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 11:44
  • Kırıkkale’den Avrupa’ya “Kötülükler Değil Bize Sarıl”08 Mayıs 2017 Pazartesi 11:18
  • Lys’ye 1 Ay Kala Bahar Rehavetine Dikkat08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:48
  • Bau’dan Kktc Cumhurbaşkanı Akıncı Adına Burs Müjdesi07 Mayıs 2017 Pazar 15:28
  • Üniversiteli Gençler, Köy Okuluna Hem Renk Verdi06 Mayıs 2017 Cumartesi 17:28
  • Cüceloğlu, “Çocuğunuzu Adam Yerine Koymadan Adam Yetiştiremezsiniz”06 Mayıs 2017 Cumartesi 17:08
  • İhlas Yurtlarında Mezuniyet Sevinci06 Mayıs 2017 Cumartesi 17:03
  • “Oyun Çocukların Dünyaya Sunduğu Müfredattır”06 Mayıs 2017 Cumartesi 16:38
  • Ösym’den Yarın Ales’e Girecek Adaylara 09.45 Uyarısı06 Mayıs 2017 Cumartesi 16:33
  • Okul Öncesi Eğitim Zirvesi’nde ‘Geleceğe Hazır Çocuklar’ Konuşuldu06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti