Öğrenciler Diyarbakır Ve Şırnak’a Dostluk Eli Uzattı

Kartal Uğur Okulları öğrencileri, "Uzaklar Yakın" ismini verdikleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Diyarbakır ve Şırnak illerinde öğrenim gören...

Kartal Uğur Okulları öğrencileri, "Uzaklar Yakın" ismini verdikleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Diyarbakır ve Şırnak illerinde öğrenim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi, kitap ve kıyafet hediye etti.

'Uzaklar Yakın" projesi kapsamında Diyarbakır'ın Eğil ilçesi ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenim gören öğrencilere dostluk eli uzatan Kartal Uğur Okulları, kırtasiye malzemesi, kitap ve kıyafet hediyelerinin yanı sıra eğitimde fırsat eşitliğinin önemini de vurguladı. 9. ve 10. sınıfta öğrenim gören, ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi alan öğrencilerle tanışmak ve dil eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla 100'e yakın Kartal Uğur Okulları öğrencisi, kişiye özel Almanca mektup yazarak mektup arkadaşı edindiler.

Proje Koordinatörü Kartal Uğur Okulları Almanca Öğretmeni Pınar Karadağ, "Amacımız eğitimde fırsat eşitliğine az da olsa katkıda bulunabilmek. Bu amaçla mektuplarımızın içine koyduğumuz küçük hediyelerle yetinmek istemedik, öğrencilerimize bir faydamız olsun istedik. Diyarbakır ve Şırnak illerindeki öğrencilerimizin ilk olarak uzaklardan bir mektup arkadaşı edinmelerine ve Almanca dilini aktif olarak kullanarak etkileşimde bulunmalarına imkan sağlamak istedik. Artık kocaman bir aileyiz ve daim olmasını temenni ediyoruz" dedi.