Öğrenciler 'Engelli Empati' dersinde

Kırıkkale'de hayata geçirilen 'Benim Yerinde Sen Olsaydın Ne Yapardın” projesi kapsamında öğrencilerle engelli vatandaşlar buluşturuldu. Öğrenciler empati yaparak engellilerin yaşadığı sorunları anlamaya çalıştı

Kırıkkale Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği olarak “Benim Yerinde Sen Olsaydın Ne Yapardın” sloganıyla başlatılan empati programı çerçevesinde Mustafa Kemal Ortaokulu Toplantı Salonunda öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla “Engelli Empati Dersi” yapıldı.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük bir ilgiyle izlediği derste konuşan Kırıkkale Tüm Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Emin Erkoç, "Omuzlara dokunarak, merhamet gösterisi yaparak yaklaşmak yerine kalplere dokunmak gerekir. Engellileri değersizleştiren, sorunu ön plana çıkaran bir yaklaşım var toplumda. Engelliye empatik yaklaşımı bilmiyoruz. Toplum olarak iyi niyetliyiz ama engelliyle iletişimi bilmiyoruz. Amaçlarımızdan biri toplumdaki engelli algısını sağlıklı hale getirmek. Engelli algısı, şu anda engellileri eve hapsediyor. Bu da engellilerin kendini kötü hissetmesine sebep oluyor ve engellilerin üretkenliği düşürüyor" dedi.

Programın ilk olarak kendi okullarında yapılmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Özçam ve dernek yöneticileriyle öğrenciler program sonunda birlikte günü anısına hatıra fotoğraf çektirdiler.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE