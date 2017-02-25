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Öğrenciler, Fen Bilimleri Dersini Üniversite İşledi

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Öğrenciler, Fen Bilimleri Dersini Üniversite İşledi
23 Nisan ve Uzunmustafa İlkokulları öğrencileri Düzce Üniversitesi Orman Fakültesine ziyaret etti.

23 Nisan ve Uzunmustafa İlkokulları öğrencileri Düzce Üniversitesi Orman Fakültesine ziyaret etti.

Düzce'deki eğitim kurumlarından 23 Nisan İlkokulu'nda öğrenim gören 179 öğrenci ve Uzunmustafa İlkokulu'ndan 54 öğrenci, sınıf öğretmenleri eşliğinde Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF), Doldurulmuş Hayvan Müzesi, Entomoloji Laboratuvarı ve Ekosistem Laboratuvarını ziyaret ettiler.

23 Nisan İlkokulu'ndan 3. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 7 şube, Fen bilimleri Dersi "Canlılar Hayat Olsun" ünitesi kapsamında bitkiler ve hayvanlarla ilgili bilgi almak üzere, Uzunmustafa İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 2 şube ise öğretmenleriyle birlikte Orman Fakültesi bünyesinde yer alan Herbaryumu, Doldurulmuş Hayvan Müzesi Entomoloji Laboratuvarını ve Ekosistem Laboratuvarını yakından incelediler.

Öğrencilere Araştırma Görevlisi Dr. Neval Güneş Özkan ve Uzman Serdar Aslan tarafından "Herbaryumlarda Bitkilerin Kurutulması ve Depolanması Aşamaları" konularında bilgiler verildi. Sonrasında öğrenciler, Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Akif Keten ve Araştırma Görevlisi Nuray Öztürk gözetiminde Doldurulmuş Hayvan Müzesi ve Entomoloji Laboratuvarını gezerek böcek koleksiyonu ve bazı doldurulmuş hayvan örneklerini yerinde görme fırsatına sahip oldular. Son olarak Ekosistem Laboratuvarını ziyaret eden öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Bülent Toprak'tan taş örnekleri hakkında bilgiler edindiler.

23 Nisan ve Uzunmustafa İlkokulu öğrencileri, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi ziyaretiyle görmüş oldukları dersleri uygulamalı olarak görme imkanı elde etti.

Öğrenciler, Fen Bilimleri Dersini Üniversite İşledi

Öğrenciler, Fen Bilimleri Dersini Üniversite İşledi

Öğrenciler, Fen Bilimleri Dersini Üniversite İşledi

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