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Öğrenciler Gökyüzünün Yıldızlarıyla Buluştu

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Öğrenciler Gökyüzünün Yıldızlarıyla Buluştu
Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile başlatılan "Geleceğin Yıldızları Gökyüzünün...

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile başlatılan "Geleceğin Yıldızları Gökyüzünün Yıldızlarıyla Buluşuyor" projesi kapsamında, Yeşilyurt ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin araştırma yapma kabiliyetlerini artırmak adına 7. Ana Jet Üs Komutanlığına bilgilendirme ziyaretleri düzenleniyor.

Bu kapsamda, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ile birlikte 7. Ana Jet Üs Komutanlığına giden Şehit Fuat Bozkurt Ortaokulu öğrencileri, ilk defa askeri bir kışlaya gelmelerinden dolayı oldukça heyecanlandı. Askerlerin sıcak ilgisi karşısında mutlu olan öğrenciler kışla içerisindeki tesisleri gezdikten sonra, askeri birliklerin kullanmış olduğu araç ve sistemler hakkında tanıtıcı bilgiler aldı. 7.Ana Jet Üs Komutanı Hava Silah Sistem Kıdemli Albay Hasan Hüseyin Kambur, geleceğin teminatı öğrencileri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, kendilerini çok güzel bir ortamda ağırlayan 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Silah Sistem Kıdemli Albay Hasan Hüseyin Kambur'a teşekkür etti.

Başlatılan çalışma kapsamında belirli periyotlar halinde öğrencilerin 7. Ana Jet Üs Komutanlığına gelerek incelemelerde bulunacağını dile getiren Başkan Polat, "7.Ana Jet Üs Komutanımızı ziyaret ettiğimde kendisi "Halkımızla, milletimizle iç içe olmamız lazım, özellikle öğrencileri burada ağırlamak istiyoruz, buradaki hizmetlerimizi görmeleri istiyoruz" şeklindeki düşüncelerini bizimle paylaşmasından sonra bizler de İlçe Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüşerek "Geleceğin Yıldızları Gökyüzünün Yıldızlarıyla Buluşuyor" projesini başlattık. Bugün de ilk ziyaretimizi Şehit Fuat Bozkurt Ortaokulundan 100'e yakın öğrencimizle birlikte gerçekleştirdik. İlçemizdeki diğer okullarımızdan öğrencilerimizde bu programa dahil ederek askeri tesisleri gezip bilgi sahibi olacaklar. Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava ve Kara Kuvvetlerimiz günümüz teknolojisini en üst seviyede kullanıyor, bizler millet olarak askerlerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye artık kendi silahını, tankını ve uçağını üretebilecek alt yapıya ve donanıma sahip, olması gerekende budur. Millet olarak en büyük gücümüz iman ve askeri gücümüzdür, eğer bunlar olmazsa bizi mahvederler. Vatan ve bayrak sevdamız bizi diri ve canlı tutmaya yetiyor. Öncü ve önder millet olmak içinde; genç beyinlerin okuması ve üretmesi gerekmektedir. Bütün alanlarda farklı düşünecek, üretecek, gençlere ihtiyaç duyuyoruz. Gençlerimiz bizlerden aldıkları bayrağı daha yukarıya taşıyacaklar. Böylesine anlamlı bir etkinliğin hayata geçmesi için desteklerini esirgemeyen 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Silah Sistem Kıdemli Albay Hasan Hüseyin Kambur başta olmak üzere bütün Komutanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat günün anısına 7.Ana Jet Üs Komutanı Hava Silah Sistem Kıdemli Albay Hasan Hüseyin Kambur'a tablo hediye etti.

'Geleceğin Yıldızları Gökyüzünün Yıldızlarıyla Buluşuyor" projesi kapsamında Yeşilyurt İlçesindeki ilk, orta ve liselerde eğitim gören öğrenciler belli bir program dahilinde bu ziyaretleri gerçekleştirecek. Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü Yetkililerin yanı sıra öğretmenlerin de yer alacakları ziyaretlerde öğrencilere Jet üs'ünde görevli ve tecrübeli uçuş personelleri tarafından Üs'ün kuruluş ve işleyişi başta olmak üzere askeri teçhizat ve bakım-onarım çalışmaları hakkında bilgiler verilecek.

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