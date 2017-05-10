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ÖĞRENCİLER HAYRAN KALDI

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ÖĞRENCİLER HAYRAN KALDI
Çarşamba İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri Samsunspor Kulübü'nü ziyaret etti. Öğretmenleriyle birlikte kulüp binasını ve antrenman sahalarını gezen öğrenciler Samsunsporlu olmanın gururunu bir kez daha yaşadılar

Samsunspor Kulübü'nü ziyaret eden Çarşamba İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri gördükleri karşısında hayranlıklarını gizleyemezken Kulüp Müdürü Metin Koçer'den bilgiler aldılar. Kulüp tarihi, tesislerin özellikleri ve diğer konularda öğrencilere açıklamalarda bulunan Metin Koçer ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Öğretmenler Abdullah Fidan ve Galip Zorlu öğrencilerinin Samsunspor sevgisi edinmelerinin yanı sıra sporun dostluk, kardeşlik olduğunun bilinmesini arzuladıklarını ifade ettiler. Bu şehrin çocukları Samsunsporludur projesinden etkilenerek bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirttiler. Kulüp ziyaretinin ardından yeni 19 Mayıs Stadyumunu da gezen öğrenciler Kırmızı-Beyazlı ekibin yeni mabedinde maç izlemek için sabırsızlandıklarını vurguladılar.

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