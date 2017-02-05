  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Öğrenciler işaret diliyle klip çekti

»
Öğrenciler işaret diliyle klip çekti
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Akkuş Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yörede sevilerek dinlenen "Akkuş'un Gürgenleri" türküsüne işaret diliyle klip çekti

Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu'nun 15 Temmuz 2013 tarihli toplantısında alınan işaret dili dersinin tüm yükseköğretim programlarına seçmeli ders olarak eklenmesi kararıyla ODÜ'deki öğrencilere işaret dili derslerinin verilmeye başlandı. Akkuş Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yazbahar Çetin koordinatörlüğünde işaret dili dersi alan öğrenciler, çeşitli etkinliklerde de işaret dili kullanıyor.

Öğrencilerin proje planlaması dersi kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle köy çocuklarına kıyafet ve kırtasiye yardımı yapılıyor. Yine engellilik farkındalığı oluşturmak amacıyla Akkuş Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından ilçeyi tanıtmak adına bölgede sevilen bir türkü olan Akkuş'un Gürgenleri'ne işaret dili ile klip çekildi. 20 öğrencilerin yer aldığı klipte Akkuş'un farklı noktalarında çekimler yapıldı.

ÜNİVERSİTENİN TANITIMI DA YAPILIYOR 

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, işaret diliyle yöreye ait türküye klip çekilmesinde emeği geçen akademisyen ve öğrencilerini kutladığını belirterek, "Yaklaşık 4 dakika süren klip oldukça güzel oldu. Bu klip işitme engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. İnşallah yeni projelerle üniversitemizin adı çok daha iyi şekilde duyurulmaya devam edilecektir" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağaçlandırmaya katkı için sergi açtılar03 Şubat 2017 Cuma 18:08
  • Kar fotoğraflara güzellik kattı01 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Koleksiyonere ilginç ceza01 Şubat 2017 Çarşamba 17:11
  • Müzik aşkı aşılanıyor01 Şubat 2017 Çarşamba 08:00
  • Tatilin tadı Lovelet'te çıkıyor31 Ocak 2017 Salı 18:10
  • Hurrem Sultan seyirciyle buluşuyor31 Ocak 2017 Salı 18:02
  • Bulvar AVM'de şenlik sürüyor31 Ocak 2017 Salı 17:39
  • Gençlik Merkezleri 'Mega' projeler olmalı31 Ocak 2017 Salı 09:25
  • 'Trio Yollarda' Çorum'da31 Ocak 2017 Salı 07:52
  • Tekirdağ'da Samsun gecesi31 Ocak 2017 Salı 05:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti