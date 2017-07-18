Öğrenciler Kampta Tatilin Keyfini Çıkardı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik düzenlenen kamp programı renkli görüntüler sahne oldu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik düzenlenen kamp programı renkli görüntüler sahne oldu.

Koçarlı Kaymakamlığı tarafından koordine edilen Koçarlı Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile derslerinde başarılı, davranışlarıyla örnek teşkil eden ve ekonomik durumu iyi olmayan Koçarlıdaki ortaokul öğrencileri arasından seçilen öğrenciler, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Kuşadası, Efeler gençlik kampında doyasıya eğlendi.

Aydın Gençlik Merkezi Müdürlüğünün de yardımcı olduğu kampta öğrenciler yüzme, basketbol ve futbol etkinliklerine katıldı. Koçarlı Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğünün öğrencilere yönelik bu tür faaliyetlerini arttırılarak devem edeceğini bildirdi.