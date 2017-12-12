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Öğrenciler Konsere 10 Mavi Kapak Getirerek Girdi

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Öğrenciler Konsere 10 Mavi Kapak Getirerek Girdi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret Finansman (UTF) bölümü, AKÜ Öğrenci Konsey Başkanlığı ve Üniversiteli Akademik Kültür Topluluğu...

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret Finansman (UTF) bölümü, AKÜ Öğrenci Konsey Başkanlığı ve Üniversiteli Akademik Kültür Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ve girişin "10 mavi kapak" ile yapıldığı Buray konserinde yaklaşık 70 bin kapak toplandı. Toplanan kapaklar ile 7 tane tekerlekli sandalye alınacağı kaydedildi.

AKÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere ilgi büyük oldu. Çok sayıda müzik sever konserden saatler önce ellerinde mavi kapaklarla kongre merkezinde geldi. Yoğunluk nedeni ile girişlerde sıkıntı yaşanırken, konser planlanandan bir saat geç başladı. Afyonkarahisar Valiliği başta olmak üzere sponsorların büyük destek verdiği konsere 10 mavi kapağı getiren müzik severler girerek gönüllerince eğlendi. Genç sanatçı Buray, birbirinden güzel sevilen şarkılarını seslendirirken, salonu dolduran yaklaşık 7 bin kişi oturacak yer bulamadı.

Konser ile ilgili gazetecilere bir açıklama yapan AKÜ UTF Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Fikret Yaman, AKÜ ve UTF olarak sosyal sorumluluk projelerine devam ettiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Öğrenci Konseyi Başkanlığı, UTF, ÜNİAK olarak hepimizin bir gün engelli olabileceğimizi düşündüğümüz için, engelli kardeşlerimize yardım amacıyla bir proje hazırladık. Bu teklifimizi genç sanatçımız Buray'a ilettik. Oda çok sevindi ve kabul etti. Konsere büyük bir katılım oldu. Yaklaşık 7 bin 500 kişi salonu doldurdu. Öğrencilerimize bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerimize devam edeceğiz."

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