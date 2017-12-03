Öğrenciler koro halinde ilahi okudu

Samsun'un Havza ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Hz. Muhammed’i anlamak" temalı program düzenlendi. Programda öğrenciler koro halinde ilahi söyledi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Mevlit Kandili'nin önemini anlatan konuşmalar sonrası program, Hz. Muhammed konulu şiirler ve hadisi şeriflerin okunması, video gösterisi ve Hz. Muhammed’in hayatından kesitlerin anlatıldığı tiyatro gösterisi ile devam etti. Programın son bölümünde ise okul korosu tarafından ilahiler seslendirildi. Programa, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkayır, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Kahyaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir, protokol üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.