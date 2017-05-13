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Öğrenciler Köy Meydanında Çöp Topladı

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Öğrenciler Köy Meydanında Çöp Topladı
Adatepe ilkokulu öğrencileri okul bahçesi, köy meydanı ve sokaklarda temiz çevreye dikkat çekmek amacıyla çöp toplama etkinliği düzenledi.

Adatepe ilkokulu öğrencileri okul bahçesi, köy meydanı ve sokaklarda temiz çevreye dikkat çekmek amacıyla çöp toplama etkinliği düzenledi.

Adatepe ilkokulu öğrencileri okul bahçesi, köy meydanı ve sokaklarda temiz çevreye dikkat çekmek amacıyla çöp toplama etkinliği düzenledi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Adatepe Köyünde eğitim-öğretime devam eden Adatepe İlkokulu öğrencileri e-okul projesi kapsamında meydanlarda çöp topladı. Okul bahçesinde başlayan etkinlik daha sonra Adatepe köyünün sokaklarında devam etti. Öğretmenlerinde rehberlik ettiği etkinlikte beyaz eldivenleri giyen öğrenciler köy sokaklarını temizledi. Eğitimciler öğrencileri yetiştirirken sağlıklı çevre bilincini de oluşturduklarını ifade etti. Öğrenciler katı atıklarla çöplerin ayrıştırılması vurgusu yaparak, "Ambalaj atıklarını geri dönüşüm kutularına atıyoruz. Böylece doğal kaynakları koruyarak çevre kirliliğini önlemiş ve enerji tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluyoruz" dediler. Köylü vatandaşlarda uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek öğrencilerin güzel örnek teşkil ettiğini söylediler.

Öğrenciler Köy Meydanında Çöp Topladı

Öğrenciler Köy Meydanında Çöp Topladı

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