Öğrenciler, “Kuşlar Yuvaya” Projesini Hayata Geçirdi

Ilıca Yeniyapan Ortaokulu öğrencileri, KADEP kapsamında "Kuşlar Yuvaya" projesini hayata geçirdi.

Ilıca Yeniyapan Ortaokulu öğrencileri, KADEP kapsamında "Kuşlar Yuvaya" projesini hayata geçirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile uygulamaya konulan "Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi" (KADEP) kapsamında Ilıca Yeniyapan Ortaokulu "Kuşlar Yuvaya" projesini hayata geçirdi. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan ve boyanan kuş yuvaları okul çevresindeki ağaçlara yerleştirildi.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Halit Şanverdi, bu etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Merhamet sadece insanlara değil, tüm canlılara gösterilir. Dünyamızın bu duyguya şu an her zamankinden daha çok ihtiyacı var" dedi.

Öğretmenler ve öğrencilerle birlikte okul çevresindeki ağaçlara yuvalar yerleştirildikten sonra etkinlik sona erdi.