Öğrenciler Maden Müzesini Gezdi

Dünya Madenciler Günü kapsamında Mimar Sinan Ortaokulu'ndaki gençlik merkezi üyesi öğrenciler Zonguldak'ın tüm simgelerini içinde barındıran Maden Müzesi'ni...

Dünya Madenciler Günü kapsamında Mimar Sinan Ortaokulu'ndaki gençlik merkezi üyesi öğrenciler Zonguldak'ın tüm simgelerini içinde barındıran Maden Müzesi'ni ziyaret etti.

Çınartepe Mahallesi'nde yapımı bir süre önce tamamlanan ve hizmete açılan maden müzesini gezen Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri, madencilik mesleğinin zorluklarını inceledi. Maden müzesi ziyareti sırasında öğrencilere müze sorumluları tarafından belgesel eşliğinde, kömür çıkarma simülasyonu ve maden simülasyonu tanıtıldı.

Öğrenciler, uygulamalı olarak madencilerin hayatını tecrübe etmeye çalıştı ve simülasyon merkezinde madene inerek kömür çıkarttı. Ayrıca maden müzesinde yer alan, milyonlarca yıl öncesinde oluşmuş ve gün ışığına madenciler tarafından çıkarılan ağaç, yaprak ve canlı fosillerini, geçmişten bugüne madencilikte kullanılan araç ve gereçleri müzede incelediler.