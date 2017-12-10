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Öğrenciler 'Mangala' oynadı

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Öğrenciler 'Mangala' oynadı
Samsun'un Canik İlçesi'ndeki Kocatepe İlkokulu'nda, rehber öğretmeni Sibel Aydın tarafından açılan Mangala Kursu sonrasında, okul bahçesinde öğrenci ve velilerin katılımıyla Mangala Turnuvası düzenlendi.

Öğrencilerin büyük bir keyif ve hırsla oynadıkları 'Türk Zeka ve Strateji Oyunu Mangala' turnuvası öğrenciler ve veliler için oldukça keyifli geçen bir güne vesile oldu. 

Okul Müdürü Levent Kurtuluş turnuva öncesinde velilere, "Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından korumak kendileri için yararlı ve zevk alacakları alanlara yönlendirmek biz öğretmenler için oldukça önemlidir. Canik Kocatepe İlkokulu olarak sosyal faaliyetleri fazlasıyla önemsemekteyiz. Siz kıymetli velilerimize de çocuklarımızı bu güzel ve faydalı etkinliğe yönlendirdiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.  Köksal ÖNER

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