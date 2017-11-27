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Öğrenciler Obezite Konusunda Bilgilendirildi

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Öğrenciler Obezite Konusunda Bilgilendirildi
Halk sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam eden Çankaya Belediyesi, son olarak Tınaztepe Anadolu Lisesi öğrencilerini obezite konusunda bilgilendirdi.

Halk sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam eden Çankaya Belediyesi, son olarak Tınaztepe Anadolu Lisesi öğrencilerini obezite konusunda bilgilendirdi. Umut Hastanesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte özellikle sınav döneminde öğrencilerin değişen beslenme alışkanlıklarının nelere sebep olduğu ve dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Çankaya Belediyesi halk sağlığına ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Çankaya Belediyesi ve Umut Hastanesi işbirliğinde düzenlenen son etkinlik ile Tınaztepe Anadolu Lisesi öğrencileri obezite konusunda bilinçlendirildi.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Umut Hastanesi'nden Prof. Dr. Aydın İnan, Diyetisyen Buse Zihni, Klinik Psikolog Aybüke Arslan ve Fizyoterapist Rümeysa Koç katıldı. 120 öğrencinin katıldığı toplantıda uzman doktorlar öğrencilere beslenme alışkanlığının oturtulması, sınav dönemi yaşanılan stres sonucu beslenme bozukluğunun ne tür fiziksel sorunlara neden olduğu gibi konulara değindiler.

Öğrencilerin konuya olan ilgisinden memnun kalan uzman doktorlar gelen sorulara tek tek cevap vererek öğrencilerin bilgilenmesini sağladı. Çankaya Belediyesi'nin Sağlık Kart uygulamasının da ortaklarından olan Umut Hastanesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğin farklı okullarla da düzenlenmesi planlanıyor.

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