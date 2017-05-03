Öğrenciler Okulları İçin Kermes Açtı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okul kütüphanesi için kermes düzenledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okul kütüphanesi için kermes düzenledi.

Okul aile birliği ve öğrenciler okuldaki kütüphanede eksik olan kitapların tamamlanması ve alınacak malzemeler için bahçede iki gün açık kalacak kermes düzenlendi. Kermeste aileler ve öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel yemek ve tatlılar satışa sunuldu. Okul Müdürü Mehmet Ali Gedikli düzenlenen kermesle ilgili yaptığı açıklamada, "Her yıl bahar aylarında okul aile birliğimiz, öğrenci ve velilerimizin düzenlediği kermesin tüm gelirini kütüphanemizi kitap yönünden güçlendirilmesi için harcanacak. Amacımız geniş kapsamlı bir kütüphane oluşturup öğrencilerimize bilgi yönünden yaralı olmaktır. Kermesimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kermesin açılışına Belediye Başkanı Resul Yılmaz, İlçe Mili Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, okul yöneticileri, öğrenci velileri ile davetliler katıldı.