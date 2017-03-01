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Öğrenciler, Örnek Şahsiyetlerle Buluşuyor

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Öğrenciler, Örnek Şahsiyetlerle Buluşuyor
Batman'ın Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı, "Öğrenciler örnek şahsiyetlerle buluşuyor" projesi kapsamında, lise öğrencileri...

Batman'ın Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı, "Öğrenciler örnek şahsiyetlerle buluşuyor" projesi kapsamında, lise öğrencileri İlçe Kaymakamı Orhan Aktürk'le buluştu.

Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılan programa katılan Kaymakam Aktürk öğrencilerle sohbet ederek öğrencileri Kaymakamlık mesleği ile ilgili bilgilendirdi. Program sonrası okul bünyesinde açılan kütüphaneyi ziyaret eden Kaymakam Aktürk, okul idaresi ve öğrencilerine başarılar diledi.

Öğrenciler, Örnek Şahsiyetlerle Buluşuyor

Öğrenciler, Örnek Şahsiyetlerle Buluşuyor

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