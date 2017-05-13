  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 17 °C

Öğrenciler Piknik Alanındaki Çöpleri Topladı

» »
Öğrenciler Piknik Alanındaki Çöpleri Topladı
Kargı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 9. Sınıf öğrencileri ders kapsamında çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için piknik alanında...

Kargı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 9. Sınıf öğrencileri ders kapsamında çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için piknik alanında çöp topladı.

Doğanın dengesini bozan en önemli faktörün insan olması sebebi ile bu konuda örnek teşkil etmek isteyen öğrenciler, eldivenlerini giyip çöp poşetlerini alarak doğal alana atılan çöpleri elleriyle toplayıp çöp bidonlarına attılar. Etkinlik sonunda okul idaresi tarafından ikram edilen meyve suyu ve gofretleri tüketen gençler, bunların çöplerini de yanlarına getirdikleri çöp poşetlerine attılar.

Doğaya atılan çöplerin bir çoğunun geri dönüşebileceğine dikkat çeken 9-A sınıfı öğrencisi Nurgül Yaylacı, doğada erimeyip geri dönüşüm özelliği olmayan çöplerin de görüntü kirliliği oluşturduğunu ve bu çöplerin insan sağlığı ile doğada yasayan canlıları olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Özellikle piknik yapan insanların daha çok çevreye cöp attığını belirten Nurgül Yaylacı, çöplerini yere değil de yanlarında getirdikleri çöp poşetlerine atarlarsa temiz bir geleceğin kendilerini bekleyeceğini ifade etti.

Öğrenciler Piknik Alanındaki Çöpleri Topladı

Öğrenciler Piknik Alanındaki Çöpleri Topladı

Öğrenciler Piknik Alanındaki Çöpleri Topladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyku Bozukluğu Yaşayanlar Dikkat13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:18
  • Asder Ve Assam Gölbaşı’nda Buluştu13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
  • Dünya Hipertansiyon Günü Etkinliğinde Kalp Yaşları Hesaplanacak13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
  • Dr. Yemenici 14 Mayıs Eczacılık Günü’n Kutladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
  • Başkan Gökçek, Eryaman’daki Stat İnşaatını Denetledi13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
  • Baykan’da Afet Tatbikatı Düzenlendi13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
  • Germencikli Öğrencilerden Türkü Ziyafeti13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
  • Hayrullah Kübra, Hemşireler Haftasını Kutladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
  • Didimli Çiftçiler 14 Mayıs’ta Ankara’da Olacak13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:08
  • Edebiyatseverler Konak’ta Buluştu13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti