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Öğrenciler Tarihi Yerleri Gezecek

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Öğrenciler Tarihi Yerleri Gezecek
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci ve öğretim görevlilerine, Altıeylül Belediyesi tarafından Safranbolu'da tarihi yerleri inceleme gezisi...

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci ve öğretim görevlilerine, Altıeylül Belediyesi tarafından Safranbolu'da tarihi yerleri inceleme gezisi düzenlendi.

Altıeylül Belediyesinin düzenlediği geziye Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri katılırken, öğrencilere Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Prof.Dr. Muammer Erbaş da eşlik edecek. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, öğrenciler için verimli bir gezi olacağını dile getirirken, konuşmasında, "Öğrencilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz, çünkü bu gençler bizim geleceğimiz. Çocuklarımız bizim için önemli onların en iyi şekilde yetişmesi lazım onlar bizleri 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacaklar. Gençliğe, çocuklara yatırım yapmayan bir milletin geleceği olamaz, onların her konuda donanımlı olması lazım. Altıeylül Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Bu gezide de Safranbolu'yu adım adım gezecek olan öğrenciler, köklü tarihi ve geleneksel Türk toplum yaşantısını yansıtan, tüm özellikleriyle ülkemizin önemli değerlerinden olan Safranbolu'yu tanıyacaklar. Yörenin örf, adet ve geleneklerini öğrenecekler" dedi.

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