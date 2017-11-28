  • BIST 105.271
  • Altın 163,234
  • Dolar 3,9265
  • Euro 4,6730
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Öğrenciler Trafik Kurallarını Trafik Eğitim Parkında Öğreniyor

» »
Öğrenciler Trafik Kurallarını Trafik Eğitim Parkında Öğreniyor
Adıyaman Belediyesi tarafından geleceğin sürücülerinin eğitimli bir şekilde yetişmesi amacıyla Cumhuriyet mahallesinde yaptırılan trafik eğitim parkı,...

Adıyaman Belediyesi tarafından geleceğin sürücülerinin eğitimli bir şekilde yetişmesi amacıyla Cumhuriyet mahallesinde yaptırılan trafik eğitim parkı, öğrencilerin uğrak yeri haline geldi.

Adıyaman Belediyesi tarafından geleceğin sürücüleri olan öğrencilerin trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenebilmesi için hizmete açılan trafik eğitim parkı miniklerden yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet Mahallesi 2. Çevreyolunda bulunan ve içinde yatay-düşey trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, yaya geçitleri, yaya kaldırımları ve eğitim pistlerinden oluşan trafik eğitim parkını gezerek, trafik polisleri ve Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik amirliğinde görevli personel gözetiminde akülü araçlara binip trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, hem eğleniyor, hem de trafik konusunda bilgi sahibi oluyor.

Haftada yüzlerce öğrencinin trafik eğitim parkını ziyaret ettiğini söyleyen yetkililer, parkın amacına ulaşmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Acar’dan Emekli Öğretmenlere Anlamlı Jest28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Batman Belediyesinden Sinek Ve Sivrisineklerde Kışlak Mücadelesinde28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Doğanevler Özlenen Meydana Kavuşuyor28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emir Haktan Dişli’nin Nikah Törenine Katıldı28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Samandağ Belediyesi Soba Ve Kalorifer Küllerini Topluyor28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Küçükçekmece’de Tarih Ve Müzik Buluşması28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Anlayan: “Çok Donanımlı Bir Kapalı Pazar Yeri Yapılacak”28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Derviş Eroğlu, Büyükçekmece’nin Yeni Belediye Binasına Tam Not Verdi28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Fatsalı Gazi Abaz: “Yine Asker Olmaya Hazırım”28 Kasım 2017 Salı 11:03
  • 8.boğaziçi Zirvesi İstanbul’da Başladı28 Kasım 2017 Salı 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti