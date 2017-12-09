Öğrenciler Yaptıkları Kodlamayla Robotları Dans Ettirdi

'Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek" teması ile yola çıkan Özel Teknoloji Fen Okulları, 4-10 Aralık Kodlama Haftası etkinlikleri kapsamında robotları...

'Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek" teması ile yola çıkan Özel Teknoloji Fen Okulları, 4-10 Aralık Kodlama Haftası etkinlikleri kapsamında robotları dans ettirdi.

Özel Teknoloji Fen Okullarında anaokulundan ortaokul öğrencilerine kadar her yaş grubu farklı materyaller kullanarak programlama ve kodlamayı öğrendi. 2017 yılının en çok ses getiren sınırsız seçenekli bir kodlama oyuncağı Lego Boost, Türkiye'de ilk defa Teknoloji Fen Okulları öğrencileri ile buluştu. 5 model tasarımdan biri olan Frankie Kedi'ye işlevsellik ve hareketlilik katan öğrenciler, istenilen kombinasyon ile zenginleştirilebilecek bir program tasarladı. Kodlama uygulamaları sonucunda Dash robotlarını "tekno dans" ettiren öğrenciler, öğrendiklerini uygulama imkanına sahip oldukları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini dile getirdi.

Kısmi yapay zekaya sahip robotlar ile kod yazarak yarışma düzenleyen öğrenciler, farklı modellerle karmaşık robotlar tasarlayarak, kodlamanın yanı sıra tasarım alanında da kendilerini geliştirme imkanı buldu. Kodlama Haftası'nda öğretmenlerine bir de sürpriz hazırlayan öğrenciler, C++ ve Pyhton programlama dillerinde ders notu ortalamalarının hesaplanabileceği bir tasarım hazırlayarak öğretmenlerinin yüzünü güldürdü. Düzenlenen "Hour of Code" etkinliğinde seviyeleri başarılı bir şekilde tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, bir başarıya daha imza atmanın mutluluğunu yaşadı.