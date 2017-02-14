Samsun Bafra İlçesi'nde hizmet veren Bafra AVM'de düzenlenen imza gününde Özel Bafra Koleji öğretmen ve öğrencileri şair ve yazarları ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler yazar Gülseren Akdaş'ın "Uğur Böceği" adlı çocuk kitabına yoğun ilgi gösterdiler. Yayınevi ortağı Meryem Bölükbaş da okul öğretmen ve öğrencilerine ilgileri için teşekkür etti. Eğitim, kültür, sanat ve sportif başarılarıyla adından haklı bir şekilde söz edilen Özel Bafra Koleji öğrencileri ve öğretmenleri daha sonra şair ve yazarlarla toplu fotoğraf çektirdiler. Kitap imza günü etkinliğinin birkaç gün daha devam edeceği açıklandı.
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Öğrenciler yazarlarla buluştu
Bafra AVM'de düzenlenen imza gününde Özel Bafra Koleji öğretmen ve öğrencileri şair ve yazarları ziyaret etti.
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