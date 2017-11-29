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Öğrenciler, Yemenici İle Söyleşi Yaptı

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Öğrenciler, Yemenici İle Söyleşi Yaptı
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Ahmet Yusuf Ekinci ve Muhammet Zeyd Kurt TÜBİTAK ortaokul öğrencileri arası araştırma proje yarışmasında "15 Temmuz...

İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Ahmet Yusuf Ekinci ve Muhammet Zeyd Kurt TÜBİTAK ortaokul öğrencileri arası araştırma proje yarışmasında "15 Temmuz Darbe Teşebbüsün de Akçakoca'nın Ateşle İmtihanı"adlı proje kapsamında Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ile darbe kalkışması akşamı ve sonrasında Akçakoca'da ne gibi çalışmalar yapıldığına dair kısa bir röportaj gerçekleştirdiler.

Başkan Yemenici, 15 Temmuz'daki darbe girişimine tepki göstermek için yurt genelinde sürdürülen demokrasi nöbetlerine Akçakoca Cumhuriyet meydanında toplanan binlerce kişinin destek verdiğini. Tüm vatandaşların hiçbir ayırım gözetmeksizin birlik içerisinde tuttuğu demokrasi nöbetlerinde vatanın birliğini, bütünlüğünü ve sevgisini ön plana çıkardığını belirtti.

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