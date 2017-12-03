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Öğrencilerden anlamlı destek

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Öğrencilerden anlamlı destek
SAL 11/TM öğrencileri sosyal sorumluk projesi kapsamında Canik Türk Kızılayı'nın aracılığı kardeş oldukları Teknepınar İlkokulu 3/A sınıfı öğrencilerinin kırtasiye ihtiyaçlarını topladıkları harçlıklarla giderdi.

Samsun Anadolu Lisesi öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri paralarla kırtasiye malzemesi satın aldı. Okul Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Öğretmen İlkay Ökyar desteği ile alınan malzemeler öğrencilere teslim edildi. Öğrencilere ayrıca Türk Kızılayı Canik Şubesi ikramda bulundu. 

Türk Kızılayı Canik Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Örs, "Türk Kızılay Üyesi bir ailenin  kızı olan Samsun Anadolu Lisesi öğrencisi Sinem Atıcı'nın sosyal sorumluluk gereği bizden talepte bulunarak değerli hocaları  İlkay Ökyar hanımın desteği ile gelen talebi  bizde destekledik. Geleceğimiz olan öğrencileri kaynaştırmak onları birbirleri kucaklaştırmak bizim vazifemiz. Katılan  başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüze İlçe Emniyet Müdürümüze  bu kaynaşmaya ortak oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

GÜZEL BİRLİKTELİK SAĞLANDI
Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ise, "Sosyal sorumluluğunu yerine getiren sessiz kalmayan kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışan Türk Kızılayı Canik Şubesine öğrencilerini teşvik eden Samsun Anadolu Lisesi Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve İlkay Ökyar  ile çok değerli öğrencilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Köksal ÖNER

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