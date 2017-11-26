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Öğrencilerden Başkan Karaosmanoğlu’na Öğretmenler Günü Ziyareti

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Öğrencilerden Başkan Karaosmanoğlu’na Öğretmenler Günü Ziyareti
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle Bilgi Evi ve Akademi Lise öğrencileri ve öğretmenlerini...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle Bilgi Evi ve Akademi Lise öğrencileri ve öğretmenlerini makamında ağırladı

24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle Bilgi Evi ve Akademi Lise öğrencileri uzun bir dönem öğretmenlik yapmış Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret ettiler. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Karaosmanoğlu, "Eğitim-Öğretim, bir milleti ayakta tutan temel direklerden biridir. Yalnızca bilgi tek başına meslek öğretmez. Bilgi erdemli bir insan olmayı da öğretir. Şüphesiz milletler çalışkan ve erdemli insanları nomuzlarında yükselir" dedi.

Ziyaretine gelen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, "Bizler Hz. Ali'nin "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" öğretisiyle hareket eden insanlarız. Unutmayalım ki hayat hep öğrenmekle geçer. Her gün yeni bir şey öğreneceğiz. Sizlerden sevilen ve saygı duyulan birer insan olmanızı istiyorum. Muhakkak ki şehrimizin ve ülkemizin hatta bütün dünyanın iyi eğitim almış insanlara ihtiyacı vardır. İşte bu minik yavrularımız başta olmak üzere geleceğin güçlü Türkiye'sini çocuklarımız sağlayacak. Bu noktada öğretmenlerimize de onları iyi bir şekilde yetiştirme görevi düşüyor" diye konuştu.

Çocukların geleceğe daha emin adımlarla yürümesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk aldıklarını da söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Meslek bir insanın altın bileziğidir. Büyüklerimiz varsa bir hünerin, her yerde vardır yerin demişler. Gençlerimizin donanımlı ve bilgili yetişmesi gelecekte güzel mesleklere sahip olmasının da önünü açacaktır. Ve İnşallah bu hünerli gençler ülkemizi daha güzel günlere eriştirecekler. Şunu da belirtmek isterim ki Bilgi Evleri ve Akademi Liseleri vatanımıza, milletimize ve şehrimize eğitim öğretim noktasında çok önemli katkılar sunuyor. Bu merkezlerde çalışan öğretmenlerimize ve idarecilik yapan kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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