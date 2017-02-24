Öğrencilerden Başkan Yemenici’ye Teşekkür

Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi bölümü öğrencileri, geçtiğimiz aylarda düzenlemiş oldukları Hamsi Festivaline katkı...

Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi bölümü öğrencileri, geçtiğimiz aylarda düzenlemiş oldukları Hamsi Festivaline katkı sağlayan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye bir teşekkür belgesi takdiminde bulundular.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin çalışmalarına her zaman katkıda bulunacaklarını ve toplumsal anlamda yapılan işlere destek olmaya her daim devam edeceğini belirtti.