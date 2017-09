Öğrencilerden Başkan Yiğit’e Ziyaret

Gazi İlkokulu öğrencileri Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'i ziyaret etti.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Başkan Yiğit'e teşekkür ziyareti gerçekleştiren öğrenmen ve öğrenciler başkana eğitim ve öğretime sağladığı katkıların devam etmesi temennilerinde bulundular.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek "Çocuklarımız, gençlerimiz bizim her şeyimiz, geleceğimizin teminatı. Onların alacağı iyi bir eğitim, toplumumuzun şekillenmesi açısından önemli bir konu. Eğitim her ne kadar öncelikle ailede başlasa da, bunu perçinleyen, sağlamlaştıran okullarımız, öğretmenlerimizdir. Bu anlamda öğretmenlerimize büyük iş düşüyor. Bugün buraya gelerek bizleri ziyaret eden genç kardeşlerimizin de gözlerindeki o ışıltı, bizlerin geleceğe daha emin adımla yürümemize vesile. Biliyoruz ki artık eskiye nazaran daha bilgili, daha kültürlü bir nesil yetişiyor. Bu vesile ile yeni eğitim öğretim yılının bütün öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yine şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Ne konuda olursa olsun Yığılcalı hemşerilerimin her türlü sorununda yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Problemleri hep birlikte aşmaya çalışıyoruz. Eğitim ve öğretim konusunda da ilçemizde 2014 yılından bu yana desteğimizi hiç çekmedik. Bugün de Gazi İlkokulumuzda açılan engelli öğrencilerimize yönelik özel eğitim sınıfımızın her türlü ekipman eksiğinin giderilmesi konusunda yardımlarımızı esirgemeyeceğimizin bilgisini verdik. Umuyorum ki yakın bir zamanda tüm eksikleri gidererek, öğrencilerimizin iyi bir eğitim alması noktasında üzerimize düşeni gerçekleştirmiş olacağız. Tekrar saygıdeğer öğretmenlerime ve sevgili öğrenci kardeşlerime gerçekleştirdikleri bu anlamlı ziyaret için teşekkür ederken, onların nezdinde tüm öğretmen ve öğrencilerimizin 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Yiğit öğrencilere hediye vererek onları mutlu etti. Yine Gazi İlkokulu'nda ilk defa bu eğitim öğretim döneminde açılacak olan engelli öğrencilere yönelik özel eğitim sınıfının tüm ekipmanının Yığılca Belediyesi'nce karşılanacağı Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit tarafından okul idaresi ile paylaşıldı.