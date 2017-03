Öğrencilerden Canik'e vizyon gezisi

Canik Belediyesi tarafından Gelecek Vizyonum" projesi devam ediyor. Asarcık, Vezirköprü, Yakakent ve Bafra'dan gelen Samsun'u gezen 150 öğrenciyi ağırlayan Başkan Osman Genç, öğrencilere Gelecek Vizyonu'nu anlattı.

Canik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin ufkunu açmak ve yaşadıkları şehri tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Gelecek Vizyonum" projesi kapsamında Samsun'a gelen öğrenciler, önce şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi, ardından Canik Belediye Başkanı Osman Genç'in misafiri oldu. Vizyon Sohbetleri'nde öğrencilere Gelecek Vizyonu'nu anlatan Başkan Genç, öğrencilere tavsiyelerde bulunurken, vatanlarına ve millete faydalı bireyler olmalarını istedi.

'GENÇLERİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ'

Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Başkan Yardımcısı Alican Usta'nın da katıldığı Vizyon Sohbetleri'nde öğrencilere konuşan Başkan Genç, başarının sırrını "heyecanını sürekli canlı tutmak" ve "çok çalışmak" olarak tanımlarken, öğrencilere meslek hayatına dair tavsiyelerde bulundu. Başkan Genç, "Gençlerin temel insani değer ve erdemlere karşı duyarlı olmaları, milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusuna sahip çıkmaları ve ülkenin geleceğinde üstlenecekleri misyon çok önemli" dedi.

'HER ALANDA DONANIMLI OLMALIYIZ'

İnsanoğlunun kendisini sürekli eğitmesi ve geliştirmesi gerektiğine vurgu yapan Genç, "Cenab-ı Allah'ın Peygamber Efendimize ilk emri 'Oku'dur. Cenab-ı Allah kullarından yani bizlerden her alanda okumamızı istiyor. Kuran-ı Kerim okuyalım, tefsir, matematik, ilim, fen ne olursa okuyalım ve öğrenelim. Bizim dinimiz ve medeniyetimizin temelinde okumak var. Aziz milletimiz için hedefe ulaşmanın yolu da, okumak ve her türlü alanda donanımlı olmaktan geçiyor" diye konuştu.

'BİZE TEMBELLİK YAKIŞMAZ'

Gençlerin önce kendileri, sonra yaşadıkları mahalle, ilçe, şehir, ülke ve tüm insanlık alemi için sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Başkan Genç, "Sizin duruşunuz, anlayışınız, algınız, sizin kendinizi yetiştirmeniz çok önemlidir. Kendi yeteneklerinizin farkına varın ve onu geliştirmeye gayret gösterin. Bize tembellik ve uyuşukluk asla yakışmaz. Gençliğimiz diriyse, canlıysa, geleceğimizi taşıyacak bir gençlikse bizim korkacak hiç bir şeyimiz yoktur. Sizlerin de bu anlayışla hareket edeceğinizden asla şüphem yok" ifadelerini kullandı.

'VATAN VE BAYRAĞINI SEVEN GENÇLİK'

Bu topraklarda Türk milletinin güçlü olmasını istemeyenlerin olduğuna da dikkat çeken Genç, şunları söyledi: "Dolayısıyla başta siz gençlere ve bizlere çok büyük görevler düşüyor. Millet olarak uyanık olmalıyız. Öncelikle kendimizi iyi yetiştireceğiz ve sürekli okuyacağız. Bütün alanlarda birikimli olacağız. Her şeyin ötesinde Allah'ı, Kuran-ı Kerim'i, vatanımızı ve bayrağımızı seveceğiz. Eğitimsiz bir gençlik karanlık bir gelecek, karanlık bir gelecek ise yok oluşun habercisidir. Gençlerimiz kendilerini ne kadar iyi geliştirirse ülkemize göz diken şer odaklarına, vatan hainlerine en güzel cevabı veririz. Okuyan, proje üreten, vizyon sahibi bir gençlikle aşamayacağımız engel yoktur."

BELEDİYEYİ İNCELEDİLER

Vizyon Sohbetleri'nin ardından öğrenciler, Canik Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Alican Usta ile birlikte ay-yıldızlı hizmet binasını gezen ve binanın teknolojik yapısı ile belediye birimlerinin işleyişi hakkında bilgiler alan öğrenciler, Canik Belediyesi'nin özellikle gençler ile ilgili çalışmalarını çok beğendi. Samsun’un merkez dışındaki 13 ilçesini kapsayan ve toplam 2 bin öğrencinin yer alacağı proje kapsamında Bandırma Vapuru, Kurtuluş Yolu, Kent Müzesi gibi Samsun’un tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler, vizyonlarını genişletmeleri amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Canik Belediyesi’nde de incelemelerde bulundu.