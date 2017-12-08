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Öğrencilerden ‘İkinci Üniversiteye’ Yoğun İlgi

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Öğrencilerden ‘İkinci Üniversiteye’ Yoğun İlgi
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen Üniversite Tercih Günleri kapsamında, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sisteminde yer alan ikinci üniversite...

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen Üniversite Tercih Günleri kapsamında, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sisteminde yer alan ikinci üniversite ve sertifika programları hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Üniversite Tercih Günleri, 7-8 Aralık tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlendi. Etkinlikte stant açan Anadolu Üniversitesi de, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sisteminde yer alan ikinci üniversite ve sertifika programları hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Öğretim Görevlisi Zürriyet Demir, "İkinci üniversite, herhangi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olmak ya da mezun olma koşuluyla öğrencilere istediği bölümde eğitim görme olanağı sağlıyor. Öğrenci, örgün sistemde okuduğu programın yanı sıra bizde de farklı bir alanda bir bölüm okuyarak ikinci bir diplomayı eş zamanlı olarak alabiliyor. Etkinlik oldukça yoğundu. Öğrenciler ve rehber öğretmenlerin ilgileri fazla. Öğrencilerimizin örgün eğitimin yanında ikinci bir diplomaya sahip olmasını isteriz" dedi.

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