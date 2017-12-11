Öğrencilerden Okul Gazetesi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Merkez Ortaokulu öğrencileri 20 sayfalık okul gazetesi çıkardı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Merkez Ortaokulu öğrencileri 20 sayfalık okul gazetesi çıkardı.

Fatsa Merkez Ortaokulu Türkçe öğretmenleri Volkan Odabaş ve Rafet Çimen ile öğrencileri tarafından hazırlanan ve aylık olarak yayımlanacak Merkez Haber gazetesinde haberlerin yanı sıra kültür, edebiyat ve spor haberleri de yer alıyor.

Fatsa Merkez Ortaokulu Müdürü Şinasi Karataş gazete ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gazetemizin yayın hayatına başlaması güzel oldu, mutlu olduk. Gazetemiz vasıtasıyla okulumuzla ve eğitim-öğretimle ilgili haberleri herkesle paylaşma fırsatı bulacağız. Hedef kitlemiz sadece öğrencilerimiz değil, aynı zamanda velilerimiz ve tüm Fatsa. Onlara ulaştığımızda zaten Fatsa'nın bütününe hitap eden bir noktaya erişmiş olacağız. İlçemizin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip okuluz. Yaptığımız çalışmalarla eğitimde gündem belirleyen bir kurum haline geldik. Gazetemizin okulumuza, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

En çok veliler beğendi

Gazetenin amacına uygun olduğunu söyleyen Okul Aile Birliği Başkanı Saadet Üçüncü ise, "Öğrencilerimizin bu çalışması bizleri çok sevindirdi. Öğretmenleri ile okullarının faaliyetlerini artık gazetelerinde yayınlayacaklar. Veliler olarak ilk sayıyı çok beğendik, emeği geçen öğretmenler ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.