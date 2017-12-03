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Öğrencilerden Örnek Davranış

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Öğrencilerden Örnek Davranış
Elazığ'da lise öğrencileri, Hayır Çarşısı'nın belirlediği bir ihtiyaç sahibi ailenin evini bedava boyayıp tamir ederek örnek bir davranış gösterdi.

Elazığ'da lise öğrencileri, Hayır Çarşısı'nın belirlediği bir ihtiyaç sahibi ailenin evini bedava boyayıp tamir ederek örnek bir davranış gösterdi.

Elazığ 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri toplum hizmeti çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini bedava boyayıp tamir etti. Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı ile işbirliği halinde olan okul yönetimi ihtiyaç sahibi bir aileyi belirledi. Daha sonra Hayır Çarşısı ekibi ve öğrenciler, merkez Ulukent Mahallesi'nde bulunan bir ihtiyaç sahibi ailenin evini tamir edip boyadı.

Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı'nın desteği ile tespit edilen evlerin boya ve tamiratını yaptıklarını belirten okulun inşaat bölümü eğitimcisi Necati Tekin, öğrencilerle birlikte yaptıkları çalışmaları Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı'nın tespit ettiği evlerde sürdürmek istediklerini aktardı.

Yoksul ailelerin evini tamir edip boya işlerini yaptıklarını dile getiren öğrencilerden Kadir Öcal, "Okulumda inşaat ve teknoloji alanında okuyorum. Şu anda Hayır Çarşısı ile birlikte yoksul ailelerin evlerinin tamiratlarını, boya işlerini yapıyoruz" dedi.

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