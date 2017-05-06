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Öğrencilerden Renkli Hıdırellez Şenliği

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Öğrencilerden Renkli Hıdırellez Şenliği
Efeler Hacı Celal Oto Ortaokulu bahçesinde düzenlen Hıdırellez şenliği ve kermesi renkli görüntülere sahne oldu.

Efeler Hacı Celal Oto Ortaokulu bahçesinde düzenlen Hıdırellez şenliği ve kermesi renkli görüntülere sahne oldu.

Efeler Hacı Celal Oto Ortaokulu bahçesinde Hıdırellez şenliği ve kermes düzenlendi. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün sayılan ve Orta Asya ve Anadolu'da mevsimlik bayramlardan kabul edilen Hıdırellez Şenliğine öğretmen veli ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler hazırladıkları gösteri ve yarışmalarla doyasıya eğlendi. Şenlik kapsamında açılan kermeste velilerin evde hazırlayıp satışa sundukları yiyecek, içecek ve hediyelik eşyalar büyük ilgi gördü.

Okul Aile Birliği Başkanı Müzakker Cumbul, kermesten elde edilen gelirin sınıfların boyanmasında kullanılacağını ifade etti.

Öğrencilerden Renkli Hıdırellez Şenliği

Öğrencilerden Renkli Hıdırellez Şenliği

Öğrencilerden Renkli Hıdırellez Şenliği

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