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Öğrencilerden renkli turizm haftası tanıtımı

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Öğrencilerden renkli turizm haftası tanıtımı
Samsun Canik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Turizm Haftası’ kapsamında etkinlik düzenlendi. Öğrencilerin çeşitli oyun ve yarışmaları organizasyona renk kattı

Düzenledikleri sosyal etkinliklerle dikkat çeken Canik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önemli bir projeye daha imza attı. Okul Bahçesinde düzenlenen ‘Turizm Haftası’ etkinliğine Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Şube Müdürü Mustafa Kaplan, okul müdürleri öğretmenler öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler oyunlar oynayarak renkli görüntülere imza attı. Canik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Namık Karaman, Türkiye’nin tarihi zenginlik ve doğal güzellikler açısından turizm zengini olduğunu ifade etti. 

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER
Ülkenin kalkınmasında Turizmin büyük yer tuttuğunu dile getiren Karaman, “Ülkemizde 26 milyar dolar civarında olan turizm getirisinin yükseltilmesi için bizlerde öğrencilerimize turizmin önemini ve ülkemize vereceği katkıları aktarmaya çalışıyoruz. Etkinlikte öğrenciler evlerinde hazırlayıp getirdikleri yiyecekleri misafirlere, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve velilerine ikram ettiler. Etkinlikte çeşitli oyunların oynanırken yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi "dedi.

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