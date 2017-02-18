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Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Kumbara Projesi

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Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Kumbara Projesi
Gaziantep'te bir ortaokulda öğrenciler sokak hayvanlarına mama alabilmek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sınıflarına koydukları kumbarada...

Gaziantep'te bir ortaokulda öğrenciler sokak hayvanlarına mama alabilmek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sınıflarına koydukları kumbarada para biriktiriyor.

İslahiye ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri soğuk hava şartları dolayısıyla yemek bulmakta zorlanan kedi, köpek ve kuşlar için sınıflarına koydukları kumbarada para toplayarak duyarlılık kampanyası başlattı. Her gün okula geldiklerinde harçlıklarının bir bölümünü kumbaraya atan öğrenciler biriken para ile hayvanların yem ve barınak ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Kaan Yıldırım isimli öğrenci, "Sokak hayvanları için kumbaralar hazırladık, bu kumbaralara harçlıklarımızdan toplayarak sokak hayvanlarına yiyecek alıyoruz. Sokaktaki kediler ve köpekler bizim gerçek dostlarımızdır. Uysallardır, sevgi dolu ve sahiplerine sadıklardır. Her insan sokak havyalarını sevmelidir. Onları dövmesinler, korusunlar" dedi.

Öğrencilerden Hatice Oğuzcan ise, sokak hayvanları için hazırlanan kumbaraya para attığı için çok mutlu olduğunu ve her okulda böyle kampanyaların başlatılması gerektiğini belirtti.

"Tüm öğrencilerimiz projeye canla başla katılmaktadır"

Okul öğretmenlerinden Faik Özdemir kampanya hakkında bilgiler vererek, "Cumhuriyet Ortaokulu olarak yardım kutularını, okul müdürümüz, idareciler, öğretmen arkadaşlar ve öğrencilerimizle birlikte beraber hazırladık. Projeyi hazırlarken sokak hayvanlarının çaresizliğini gördük, yiyecek herhangi bir şey bulmakta zorluk çekiyorlardı. Biz de bu konuda duyarlılık gösterip onlar için sınıflara kumbaralar koyarak toplanan paralarla onlara yiyecek ve barınma yerleri hazırlayacağız. Hazırlanan evleri parklarda müsait yerlere koyarak orada barınmalarını sağlamaya çalışacağız. Bu kampanya okulun tüm sınıflarında bulunmakta, projeye tüm öğrencilerimiz canla başla katılmaktadır" diye konuştu.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Bayram Murat Kurşun ise, Öğretmenimizin talebi ve öğrencilerimizin istekleri üzerine geçen yıl 100 adet kuş evleri yapmıştık. Fen ve teknoloji tasarım derslerinde proje olarak verildi ve bu kuş evleri ağaçlara asıldı. Şuan o kuş evleri içinde kuşların barınması bizleri mutlu ediyor. Öğrencilerimizin hayvan sevgisi devam ettiği için bu yıl bunun daha fazlasını istediler. Çok soğuk günler geçiriyoruz. Kediler ne yapar köpekler ne yapar biz onlara bakmak istiyoruz, onlara ev inşa etmek istiyoruz. Bu projede amacımız vatanını milletini seven bir bireyler yetiştirmek ve aynı zamanda hayvanlara, tüm canlılara ve Allah'ın tüm yarattığı canlara sahip çıkan bir nesil yetiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Kumbara Projesi

Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Kumbara Projesi

Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Kumbara Projesi

Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Kumbara Projesi

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