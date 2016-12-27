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Öğrencilerden Türkmenlere Battaniye

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Öğrencilerden Türkmenlere Battaniye
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri okul harçlıklarını biriktirerek Suriye Türkmenleri için battaniye yardımında...

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri okul harçlıklarını biriktirerek Suriye Türkmenleri için battaniye yardımında bulundu.

Türkoğlu Belediyesi'nin düzenlediği "Haydi Türkoğlu, Türkmenlerle El Ele" kampanyası kapsamında satın aldıkları battaniyeleri Belediye Başkanı Osman Okumuş'u ziyaret ederek, toplama merkezine teslim etti.

Bu duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri kutlayan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, "Son 5 yıldır, 2011 yılından beri Suriye'deki çocuklarımız da bu savaştan etkileniyorlar. Okullarına gidemiyorlar. İşte şuanda kış, yağmur ve kar şartlarında, sobalı ve kaloriferli evlerde oturamıyorlar. Evleri harabe şeklinde, soğuktan da etkileniyorlar. Belediyemiz tarafından bir nebze de olsun Türkmen kardeşlerimizin bu ağır kış günlerinde yaralarını sarabilmek için 10 gün önce Halep'teki, Suriye'deki, Kahramanmaraş'taki, Türkoğlu'ndaki Türkmen kardeşlerimiz ve çocuklarımız için battaniye kampanyası başlattık. İnşallah 2500-3000 civarındaki ailemize bunları hediye edeceğiz. Sizlerde bu yardım kampanyasına duyarlılık gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden Türkmenlere Battaniye

Öğrencilerden Türkmenlere Battaniye

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