Öğrencilerden Yağlı Boya Resim Sergisi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi öğrencilerinin resim sergisinin açılışını yaptı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi öğrencilerinin resim sergisinin açılışını yaptı.

Mustafa Aksu Kültür Merkezinde İlçe Kaymakamı Murat Duru ve Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan'ın da katıldığı sergide 110 adet yağlı boya resim sergilendi. Döküm öğretmeni Kübra Erdoğan'ın rehberliğinde faaliyet gösteren sergi gün boyu faaliyet gösterecek. Resimlerin satışının da yapıldığı serginin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik eden Başkan Cabbar, "Gençlerimizin sanatsal anlamda kendilerini göstereceği böylesi etkinlikleri desteklemek adına tüm hemşerilerimizi sergiyi ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.