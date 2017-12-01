Öğrencilere Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitimi Verildi

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ağız ve diş sağlığının önemime dikkat çekmek amacı ile 17 Ağustos İlkokulu'nda "Karagöz...

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ağız ve diş sağlığının önemime dikkat çekmek amacı ile 17 Ağustos İlkokulu'nda "Karagöz Mikroplara Karşı" konulu gölge oyunu düzenledi.

Adapazarı Belediyesi Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen seminerde, 1. ve 2. Sınıf öğrencileri ile Anaokulu sınıflarına ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi. Hacivat ve Karagöz tiyatro oyunu eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra öğrencilere genel toplum kuralları hakkında da bilgi verildi. Eğitim sonunda öğrencilere diş fırçası, diş macunu ve çikolatadan oluşan hediye paketleri verildi. Seçkin Bayramoğlu'nun sunmuş olduğu "Karagöz Mikroplara Karşı" gölge oyunu ile çocuklara diş fırçalama ile el yıkama alışkanlığının önemi anlatıldı.

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 2010 yılında başlattığı ağız ve diş sağlığı ile hijyenin önemini anlatan Hacivat ve Karagöz adlı gölge oyunu, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Hastalıklardan korunmak için en etkili yolun öncelikle el yıkama alışkanlığının kazandırılmasından geçtiğini bu nedenle öncelikle çocukların el temizliğine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.